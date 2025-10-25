مسؤول أمريكي: واشنطن تعد عقوبات جديدة تستهدف قطاعات إستراتيجية بالاقتصاد الروسي

كشف مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية أعدّت بالفعل حزمًا إضافية من العقوبات ضد روسيا، من المقرر أن تشمل قطاعات إستراتيجية في الاقتصاد الروسي، في إطار تصعيد الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو بسبب استمرار حربها في أوكرانيا.

استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل التسليح

وأوضح المصدر أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بدعم واشنطن لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي من أجل تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح كييف، في خطوة تُعدّ سابقة في آلية تمويل المساعدات العسكرية عبر أموال الخصوم.

تصعيد اقتصادي واستراتيجي

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الغرب إلى تشديد الخناق المالي على موسكو، بعد فشل العقوبات السابقة في إحداث تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، فيما تعتبر واشنطن أن تجميد الأصول الروسية واستخدامها لأغراض دفاعية يمثل ورقة ضغط حاسمة في المعركة الاقتصادية المستمرة.

و قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء أمس الجمعة، إن عقوبات الولايات المتحدة على روسيا ستزيد الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين للتفاوض.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الخميس، إن العقوبات الأمريكية الجديدة سلوك غير ودي ولن تؤثر على اقتصاد موسكو لكنها لا تعزز العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين: القمة مع ترامب بحاجة إلى تحضير ونحن نريد مواصلة الحوار.

الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي تبنيه رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المستمر على حربها ضد أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.