قبل الافتتاح الرسمي، رؤساء ومسئولون زاروا المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، علي مدار الشهور الماضية وخلال التشغيل التجريبي لقاعات المتحف، العديد من الرؤساء والمسئولين، وذلك في إطار الزيارات الزيارات الرسمية للوفود الرسمية إلي مصر.

وتضمنت الزيارات التي قام بها المسئولين إلي المتحف المصري الكبير كلا من:

رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون

رئيس فيتنام لوونج كوونج

رئيس أنجولا جواو لورينسو

رئيس جزر القمر غزالي عثماني

رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام

رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش

رئيس وزراء صربيا ديورو ماتسوت

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس

الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أعلن أنه بناءً على الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تقرر أن يكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية في الدولة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

منح أجازة رسمية للعاملين بالدولة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

حضر الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف.

وهدف هذا الاجتماع إلى متابعة الاستعدادات الخاصة بتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي ستكون واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية والسياحية في العالم.

وأوضح المستشار الحمصاني أن الإجازة الرسمية ستشمل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتهدف الإجازة إلى تيسير تنظيم التحركات الخاصة بالوفود الأجنبية المشاركة في الحدث، حيث من المتوقع حضور عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الحمصاني أن القرار يأتي كذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية، التي تترقبها الأنظار من مختلف الدول، وذلك في إطار تسليط الضوء على هذا الإنجاز التاريخي لمصر، والذي يمثل إضافة كبيرة للمشهد الثقافي والحضاري العالمي.

