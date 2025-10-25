نقابة الموسيقيين تحذر المخالفين في الحفلات الفنية بقرارات صارمة

السبت 25 أكتوبر 2025
كشفت مصادر خاصة داخل نقابة المهن الموسيقية عن استعداد النقابة لاتخاذ حزمة من القرارات الصارمة خلال الأيام المقبلة، تستهدف ضبط المنظومة الفنية ومواجهة التجاوزات التي شهدتها بعض الحفلات في الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن القرارات الجديدة تتضمن تشديد الرقابة على تراخيص إقامة الحفلات، مع فرض غرامات مالية كبيرة على أي مطرب أو منظم يتجاوز اللوائح، أو يقدم محتوى غير لائق على المسرح.

 كما تدرس النقابة بحسب المصادر إيقاف عدد من الفنانين مؤقتًا لحين مراجعة ملفاتهم الفنية وسلوكهم العام خلال الفعاليات.

 

وأشارت المصادر إلى أن النقيب وأعضاء المجلس شددوا خلال اجتماعهم الأخير على ضرورة “استعادة هيبة الفن المصري” ومنع أي مظاهر تسيء إلى الذوق العام أو تخالف القيم المهنية، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد “صفر تسامح” مع أي تجاوز.

وتسعى النقابة من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة الانضباط للساحة الفنية، بعد سلسلة من الشكاوى الجماهيرية بشأن محتوى بعض الحفلات الغنائية، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على صورة الفن المصري واحترام المعايير الأخلاقية والقانونية.

 

الجريدة الرسمية