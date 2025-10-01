بسبب وفاة حبيبة الشماع، 3 فبراير نظر دعوى التعويض ضد شركة أوبر

حددت محكمة جنوب القاهرة 3 فبراير المقبل لنظر دعوى التعويض بمبلغ 100 مليون جنيه ضد شركة أوبر، على خلفية حادث وفاة حبيبة الشماع.

وكانت محكمة النقض في شهر مايو الماضي أسدلت الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، برفض الطعن المقدم من سائق "أوبر" المتهم بالتسبب في وفاة الشابة حبيبة أيمن عدلي الشماع، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.



أسرة المجني عليها: تثبيت الحكم "خطوة أولى في طريق العدالة"

وأعربت أسرة المجني عليها عن ارتياحها لتثبيت الحكم، معتبرين أنه يمثل "خطوة أولى في طريق العدالة"، رغم ما وصفوه بـ"عدم كفاية العقوبة"، مقارنة بما تعرضت له ابنتهم من "مأساة".

من جهته، لم يصدر عن دفاع المتهم أي تعليق رسمي عقب قرار محكمة النقض، الذي يعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه.

