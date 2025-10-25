السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مركز الزقازيق يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة ويتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

متابعة شعبان أبوالفتوح
متابعة شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق

تابع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، جهود قسم الإنارة برئاسة المركز، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لأعمدة الإنارة واللوحات الكهروضوئية بطريق الشبانات وطريق الرملية، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية لضمان إنارة الطرق الرئيسية والفرعية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين ليلًا، حرصًا من الأجهزة التنفيذية على سلامة وأرواح المواطنين، مشيدًا بجهود فريق عمل قسم الإنارة برئاسة المهندس عبد الجواد رمزي رئيس القسم، لما يبذلونه من جهود ميدانية متواصلة.

 

متابعة اصلاح اعمدة الانارة بالزقازيق  -فيتو
متابعة اصلاح اعمدة الانارة بالزقازيق  -فيتو

وأشار أبو الفتوح إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين الخدمات العامة في جميع أنحاء مركز ومدينة الزقازيق، تحقيقًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس مركز ومدينة الزقازيق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، برفقة أيمن عبد اللطيف سكرتير المركز، حيث اطمأن على انتظام سير العمل داخل المركز، وحسن استقبال الموظفين للمواطنين، كما اطلع على معدلات إنجاز الطلبات المقدمة، خاصة ما يتعلق بملفات التصالح وخدمات الإشغالات والرخص المختلفة.

وشدد أبو الفتوح خلال جولته على سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وود، مؤكدًا أن المركز التكنولوجي هو واجهة الجهاز التنفيذي التي تعكس مستوى الأداء أمام المواطنين.

وأكد رئيس المركز أن المتابعة الدورية والمفاجئة لأعمال المركز التكنولوجي مستمرة، لضمان استمرار تنفيذ خطة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وفي إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريق الرملية اللوحات الكهروضوئية طريق الشبانات أعمال الصيانة اعمدة الانارة واللوحات شعبان ابو الفتوح رئيس مركز الزقازيق مدينة الزقازيق محافظة الشرقية

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الزقازيق

توافد المرشحين وأنصارهم على محكمة الزقازيق مع فتح باب الترشح لانتخابات النواب بالشرقية (صور)

محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ليلا لمتابعة أعمال الرصف والتطوير

لتقاعسهم عن العمل، إحالة 4 مسئولين بحي أول الزقازيق بالشرقية للتحقيق (صور)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح الرسمي، رؤساء ومسئولون زاروا المتحف المصري الكبير

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين بالدولة

ضربها بالخرطوم في الشارع، حكاية فتاة التجمع الخامس مع سائق النقل الذكي تثير الغضب (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

سرية زيد بن حارثة وقصة بنت النبي مع زوجها في جمادى الأولى

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية