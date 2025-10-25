رئيس مركز الزقازيق يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة ويتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تابع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، جهود قسم الإنارة برئاسة المركز، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لأعمدة الإنارة واللوحات الكهروضوئية بطريق الشبانات وطريق الرملية، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية لضمان إنارة الطرق الرئيسية والفرعية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين ليلًا، حرصًا من الأجهزة التنفيذية على سلامة وأرواح المواطنين، مشيدًا بجهود فريق عمل قسم الإنارة برئاسة المهندس عبد الجواد رمزي رئيس القسم، لما يبذلونه من جهود ميدانية متواصلة.

متابعة اصلاح اعمدة الانارة بالزقازيق -فيتو

وأشار أبو الفتوح إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين الخدمات العامة في جميع أنحاء مركز ومدينة الزقازيق، تحقيقًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس مركز ومدينة الزقازيق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، برفقة أيمن عبد اللطيف سكرتير المركز، حيث اطمأن على انتظام سير العمل داخل المركز، وحسن استقبال الموظفين للمواطنين، كما اطلع على معدلات إنجاز الطلبات المقدمة، خاصة ما يتعلق بملفات التصالح وخدمات الإشغالات والرخص المختلفة.

وشدد أبو الفتوح خلال جولته على سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وود، مؤكدًا أن المركز التكنولوجي هو واجهة الجهاز التنفيذي التي تعكس مستوى الأداء أمام المواطنين.

وأكد رئيس المركز أن المتابعة الدورية والمفاجئة لأعمال المركز التكنولوجي مستمرة، لضمان استمرار تنفيذ خطة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وفي إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.