وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان مشروع الإنتاج الحيواني ومجمع تمور الوادي الجديد

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وبرفقتها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، بتفقد مشروع الإنتاج الحيواني جنوب مدينة الخارجة، لمتابعة منظومة التشغيل والإدارة ومعدلات التنفيذ.

تفقد مشروع الإنتاج الحيواني جنوب مدينة الخارجة

وخلال الجولة، استعرض الوفد مكونات المشروع الذي يُنفذ في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والبنك الأهلي المصري، ويضم ٢١٤٠ رأس عجل بقري برازيلي شمالي تحت إشراف بيطري متكامل، حيث تهدف المزرعة إلى تنفيذ دورات تسمين تتراوح من ٤ إلى ٦ أشهر، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين.

الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص

وأشاد الحضور بما تحقق من تقدم ملموس في أعمال التشغيل والإدارة داخل المزرعة، مؤكدين أن المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص في تنمية الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.

كما تفقد وزيري التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادي الجديد وبرفقتهم بعض المحافظين والسفراء مجمع تمور الوادي الجديد، حيث اطلعوا على مراحل التصنيع والإنتاج والتعبئة والتغليف بالمجمع، وما شهده من أعمال تطوير وتحديث لرفع كفاءة خطوط الإنتاج وجودة المنتجات النهائية، بما يلائم متطلبات السوق المحلية والتصديرية.

كما شملت الجولة تفقد ثلاجات حفظ التمور وعددها ٤٠ ثلاجة بطاقة استيعابية ١٦٠٠ طن، إلى جانب خطوط إنتاج جديدة مخصصة لتصنيع الوجبة المدرسية ومنتجات البلح المبتكرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.