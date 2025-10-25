السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ أعمال إصلاح الحائط الساند ببحر مويس في منيا القمح بالشرقية

تنفيذ أعمال إحلال
تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جزئي للحائط الساند بمنيا القمح

أكد أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، أنه يتم حاليًا تنفيذ الأعمال اللازمة نتيجة حدوث انهيار جزئي بالحائط الساند ببحر مويس، مشيرًا إلى أنه تم تأمين الموقع بشكل كامل من خلال إنشاء حاجز خشبي لضمان السلامة العامة. 

أول تحرك من محافظ الشرقية بعد تداول فيديو لسائق يسيء لمسنات بالزقازيق

جاء ذلك بحضور المهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، والمهندس محمد سليمان، مدير عام المشروعات، والمهندس محمد إسماعيل، مدير إدارة ري منيا القمح.

 

محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قد تابع مع أشرف عامر سير أعمال الإحلال والتجديد الجزئي للحائط الساند على البر الغربي لبحر مويس، والذي يمتد على طول نحو 20 مترًا بمدينة منيا القمح. 

ووجه محافظ الشرقية بضرورة الانتهاء من الأعمال بأسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية رد الشيء إلى أصله حفاظًا على سلامة المواطنين والبيئة، ومنع أي فاقد مائي.

وفي السياق نفسه، أكد المحافظ أن الدولة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف ترشيد الفاقد من المياه وضمان وصولها للأراضي الزراعية في الوقت المحدد وبالكميات الكافية لدعم الإنتاج الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلامة العامة تامين الموقع عمل حاجز خشبى أشرف عامر رئيس مركز منيا القمح مدينة منيا القمح حاجز خشبى الادارة المركزية

مواد متعلقة

أول تحرك من محافظ الشرقية بعد تداول فيديو لسائق يسيء لمسنات بالزقازيق

محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

محافظ الشرقية يتابع على مدار اليوم مواقف سيارات الأجرة ومحطات الغاز

عقوبات صارمة، محافظ الشرقية يحذر السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب الجديدة
ads

الأكثر قراءة

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح الرسمي، رؤساء ومسئولون زاروا المتحف المصري الكبير

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين بالدولة

القبض على صانعتى محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالبساتين

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بوجود خلافات ومشاكل

سرية زيد بن حارثة وقصة بنت النبي مع زوجها في جمادى الأولى

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية