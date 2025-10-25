تنفيذ أعمال إصلاح الحائط الساند ببحر مويس في منيا القمح بالشرقية

أكد أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، أنه يتم حاليًا تنفيذ الأعمال اللازمة نتيجة حدوث انهيار جزئي بالحائط الساند ببحر مويس، مشيرًا إلى أنه تم تأمين الموقع بشكل كامل من خلال إنشاء حاجز خشبي لضمان السلامة العامة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، والمهندس محمد سليمان، مدير عام المشروعات، والمهندس محمد إسماعيل، مدير إدارة ري منيا القمح.

وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قد تابع مع أشرف عامر سير أعمال الإحلال والتجديد الجزئي للحائط الساند على البر الغربي لبحر مويس، والذي يمتد على طول نحو 20 مترًا بمدينة منيا القمح.

ووجه محافظ الشرقية بضرورة الانتهاء من الأعمال بأسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية رد الشيء إلى أصله حفاظًا على سلامة المواطنين والبيئة، ومنع أي فاقد مائي.

وفي السياق نفسه، أكد المحافظ أن الدولة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف ترشيد الفاقد من المياه وضمان وصولها للأراضي الزراعية في الوقت المحدد وبالكميات الكافية لدعم الإنتاج الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.