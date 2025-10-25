تفاصيل إصابة شاب بجرح نافذ بالصدر بمنية النصر في الدقهلية

أصيب شاب في نهاية العقد الثاني من عمره بجرح نافذ بالصدر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عزبة البدوي منية النصر في الدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإصابة شخص بجرح نافذ.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منية النصر الي مكان المشاجرة في عزبة البدوي التابعة لبرمبال القديمة في محافظة الدقهلية.



وبالفحص تبين أن البلاغ عبارة عن مشاجرة تعدي من أشخاص بسلاح أبيض وإصابة احمد حسن محمد يوسف 28 سنة برمبال القديمة منية النصر بجرح نافذ بالصدر وجرح بالرأس 7سم.

وجري نقل المصاب لمستشفي لمستشفي منية النصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

