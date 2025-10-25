السبت 25 أكتوبر 2025
تفاصيل إصابة شاب بجرح نافذ بالصدر بمنية النصر في الدقهلية

أصيب شاب في نهاية العقد الثاني من عمره بجرح نافذ بالصدر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عزبة البدوي منية النصر في الدقهلية.  

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإصابة شخص بجرح نافذ. 

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منية النصر الي مكان المشاجرة في عزبة البدوي التابعة لبرمبال القديمة في محافظة الدقهلية. 

وبالفحص تبين أن البلاغ عبارة عن مشاجرة تعدي من أشخاص بسلاح أبيض وإصابة  احمد حسن محمد يوسف 28 سنة برمبال القديمة منية النصر بجرح نافذ بالصدر وجرح بالرأس 7سم.

وجري نقل المصاب لمستشفي لمستشفي منية النصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

