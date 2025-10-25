السيسي خلال استقباله رئيس أركان القوات البرية الباكستانية: مصر تحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، المشير عاصم منير، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة، واللواء سيد محمد جواد، رئيس سكرتارية رئيس أركان القوات البرية الباكستانية.

العلاقات المصرية الباكستانية

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الباكستانية خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والباكستاني، ويسهم في دفع جهود التنمية والازدهار في البلدين.

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس أركان القوات البرية الباكستانية نقل إلى الرئيس تحيات شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، مشيدًا بالدور المصري المحوري في تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

قمة شرم الشيخ للسلام

كما قدّم التهنئة للرئيس بمناسبة نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مثمنًا الجهود المصرية الحثيثة لإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

تعزيز الأمن والسلم الإقليمي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول أيضًا سبل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب آسيا، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التشاور بين البلدين لتفادي التصعيد ومواجهة التحديات المشتركة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

