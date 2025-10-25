السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

السيسي خلال استقباله رئيس أركان القوات البرية الباكستانية: مصر تحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، المشير عاصم منير، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة، واللواء سيد محمد جواد، رئيس سكرتارية رئيس أركان القوات البرية الباكستانية.

العلاقات المصرية الباكستانية 

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الباكستانية خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والباكستاني، ويسهم في دفع جهود التنمية والازدهار في البلدين.

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس أركان القوات البرية الباكستانية نقل إلى الرئيس تحيات شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، مشيدًا بالدور المصري المحوري في تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 قمة شرم الشيخ للسلام

كما قدّم التهنئة للرئيس بمناسبة نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مثمنًا الجهود المصرية الحثيثة لإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

تعزيز الأمن والسلم الإقليمي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول أيضًا سبل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب آسيا، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التشاور بين البلدين لتفادي التصعيد ومواجهة التحديات المشتركة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

السيسي ورئيس الأركان الباكستاني يبحثان تعزيز الأمن والسلم الإقليمي ومكافحة الإرهاب

السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

السيسي يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
ads

الأكثر قراءة

رئيس أركان القوات البرية الباكستانية يشيد بدور مصر في تحقيق استقرار الشرق الأوسط

ضبط كبدة فاسدة، تموين الفيوم يحرر 116 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

أسعار سبائك الذهب جميع الأوزان بالصاغة، الـ 10جرامات وصلت لـ 68575 جنيها

بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

الدوري المصري، الأهلي الأقوى هجوما وفاركو الأضعف قبل الجولة الـ12

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف رد سيدنا إبراهيم على مجادلة قومه له؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أبرز 10 معلومات عن مسجد إبراهيم الدسوقي في ذكرى مولده

حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ الإفتاء تحذر من الرشوة المحرمة

المزيد
الجريدة الرسمية