محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية اليوبيل الفضي لمركز الإسكندرية لطب الأطفال

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، احتفالية اليوبيل الفضي لمركز الإسكندرية لطب الأطفال بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسه، والتي تزامنت مع احتفال المركز بحصوله على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تقديرًا لتميزه في تقديم خدمات طبية متخصصة للأطفال وفقًا لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وخلال كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، موجّهًا الشكر لإدارة المركز والأطباء وجميع العاملين به على ما يبذلونه من جهد في خدمة أبناء المحافظة والمجتمع، مؤكدًا دعمه الكامل للمؤسسات الطبية المتميزة التي تسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن مركز الإسكندرية لطب الأطفال يمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الطبي المتكامل، مشيرًا إلى أن المحافظة تفخر بوجود مؤسسات وطنية تعمل في تناغم مع أجهزة الدولة والمجتمع المدني من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق التنمية الاجتماعية والإنسانية لأبناء هذا الوطن.

كما أشاد الفريق أحمد خالد بجهود جمعية الإسكندرية لطب الأطفال منذ تأسيسها عام 2013، وما قدمته من خدمات طبية مجانية، بالإضافة إلى تنفيذ مئات العمليات الدقيقة وقوافل طبية بمختلف المناطق الأكثر احتياجًا، والمشاركة الفعالة في المبادرات والفعاليات الرئاسية، والتي تجسد روح الجمهورية الجديدة التي تضع صحة المواطن وخاصة الطفل في مقدمة الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الرعاية الصحية بمصر، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية لكل المواطنين بجودة عالية، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تسير بخطى ثابتة نحو استكمال تطبيق المنظومة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان أفضل خدمة صحية ممكنة.

وأكد المحافظ على أهمية التعليم الأكاديمي، مشيرًا إلى أن تطوير الكوادر البشرية يبدأ من التعليم الجيد والتدريب المستمر، وأن التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف التخصصات والجهات هو الأساس لتحقيق التميز ورفع كفاءة الأداء في جميع القطاعات، خاصة في المجال الطبي.

وفي ختام كلمته، أكد محافظ الإسكندرية حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لكل جهد مخلص يسهم في خدمة الطفل والأسرة المصرية، مؤكدًا أن الأطفال هم الحاضر والمستقبل، وهم الاستثمار الحقيقي في بناء وطن قوي ومتقدم.

يُذكر أن مركز الإسكندرية لطب الأطفال يُعد أول مركز متخصص في طب الأطفال بالمحافظة ويغطي بخدماته محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ، كما يعد من الجهات الرائدة في المشاركة بالمبادرات الرئاسية، ومن بينها مبادرة "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، وله دور مجتمعي بارز في تقديم الخدمات الطبية المجانية عبر القوافل والعيادات المتنقلة

واختُتمت الاحتفالية بتكريم عدد من الأطباء المتميزين وشركاء النجاح تقديرًا لعطائهم وما قدموه من جهود رائدة في مجال طب الأطفال على مدار ربع قرن.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح زاهر رئيس مجلس إدارة مركز الإسكندرية لطب الأطفال، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من نخبة أطباء طب الأطفال بالإسكندرية.

