السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، غزل المحلة ملك التعادلات قبل الجولة الـ12

مباريات غزل المحلة
مباريات غزل المحلة في الدوري

الدوري المصري، يعد فريق غزل المحلة هو ملك التعادلات وأكثر الفرق تحقيقا للتعادل بمسابقة الدوري الممتاز قبل الجولة الـ12.

وتعادل نادي غزل المحلة في عدد 8 مباريات من 11 مباراة خاضها زعيم الفلاحين في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وعلي جانب آخر جاءت فرق إنبي وسموحة والجونة والمقاولون وفاركو في المرتبة الثانية كأكثر الأندية تعادلا بمشوار الدوري الممتاز بعدما تعادل كل منهما في عدد 6 مباريات.

فيما يعد الاسماعيلي هو أقل فرق الدوري المصري تحقيقا للتعادل هذا الموسم بعدما تعادل الدراويش في مباراة واحدة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ12

1- الأهلي 21 نقطة 
2- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
3-  المصري 19 نقطة
4-  الزمالك 18 نقطة
5- إنبي 18 نقطة
6- بيراميدز 17 نقطة
7- وادي دجلة 16 نقطة
8- سموحة 15 نقطة 
9- زد 15 نقطة
10- مودرن سبورت 15 نقطة
11- البنك الأهلي 14 نقطة
12- غزل المحلة 14 نقطة
13- بتروجيت 14 نقطة
14- الجونة 12 نقطة
15- حرس الحدود 11 نقطة
16- طلائع الجيش 9 نقاط 
17- الاتحاد السكندري 8 نقاط 
18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط 
19- الإسماعيلي 7 نقاط 
20- المقاولون العرب 6 نقاط 
21- فاركو 6 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري 

السبت 25 أكتوبر 2025 

حرس الحدود ضد غزل المحلة - 5 مساءً

مودرن سبورت ضد المقاولون - 8 مساءً 

الأحد 26 أكتوبر 2025 

كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً 

طلائع الجيش ضد زد - 8 مساءً 

فاركو ضد الإسماعيلي - 8 مساءً

الإثنين 27 أكتوبر 2025 

سموحة ضد الجونة - 5 مساءً 

الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة - 8 مساءً 

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

بتروجت ضد الأهلي - 8 مساءً 

الخميس 30 أكتوبر 2025 

البنك الأهلي ضد الزمالك - 8 مساءً

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة 

المصري البورسعيدي - راحة 

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

الدوري المصري غزل المحلة الدورى المصرى الممتاز الاسماعيلي نادي غزل المحلة

