طلاب يتلقون الدروس فوق سطح أحد المباني ومحافظ الشرقية يتدخل (صور)

شهدت محافظة الشرقية واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يُظهر تجمعًا كبيرًا لطلاب وطالبات أعلى سطح عقار سكني بمدينة منيا القمح، حيث تم استخدام السطح كمركز للدروس الخصوصية دون أي اشتراطات أمان، في مشهد يُهدد حياة الطلاب بالخطر.

على الفور، أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية توجيهاته العاجلة إلى أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار والمدرس المسئول عن الواقعة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوز يُعرض حياة أبنائنا الطلاب للخطر.

وانتقل رئيس المركز إلى موقع الحادث، وتبين قيام أحد المدرسين باستئجار سطح العقار واستخدامه كمكان للدروس الخصوصية دون ترخيص قانوني، وتم التحفظ على المقاعد والأدوات المستخدمة، وإخطار مأمور قسم شرطة منيا القمح لتحرير محضر رسمي ضد المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الشرقية أن مثل هذه المراكز تُعد تعديًا صارخًا على المنظومة التعليمية، وتُحمّل أولياء الأمور أعباء مالية واجتماعية كبيرة، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة شن حملات مكثفة ودورية لغلق أي كيانات تعليمية غير مرخصة، وتطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

