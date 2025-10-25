السبت 25 أكتوبر 2025
رفع الجلسة للمداولة، ابنة مبارك المزعومة تنكر اتهامها بسب رجل أعمال

ابنه مبارك المزعومة،
ابنه مبارك المزعومة، فيتو

 أنكرت مروة  يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة"، في ثاني جلسات محاكمتها في قضية سب وقذف جديدة لأحد رجال الأعمال، بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، كافة التهم الموجهة إليها. 

 حضرت المتهمة إلى قاعة المحكمة مرتدية بلوزة وبنطلون جينز، وسط حراسة مشددة ومنع التصوير. 

وخلال  الاستماع لها ومناقشتها في القضية رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية الدخيلة أنكرت “ابنة مبارك المزعومة” التهم الموجة إليها مؤكدة أن  الفيديوهات المنسوبة لها تم صنعها بالذكاء الاصطناعي وليس لها علاقة برجل الأعمال المختصم لها.

ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، بعد سماع المحكمة لمرافعات المحامين والاستماع للمتهمة.

 

 كانت المتهمة مروة يسري أكدت خلال التحقيقات أنها لا تعرف شيئا عن محتوى الفيديوهات وليس لها علاقة بأي فيديوهات بسب رجل الأعمال، مشيرة إلى أنها تعرف شخص اسمه إليكس هو من أخبرها أن رجل الأعمال يتاجر في الأعضاء البشرية، وأن عنده معلومات عنه وعن خرين يتاجرون في الأعضاء البشرية، مستشهدة بأن الفيديوهات المقدمة من الشاكي، المتهمة فيها بالإساءة إليه، لا وجود لها على صفحتها بتطبيق التيك توك، وطلبت من النيابة أن تدخل على صفحتها لتتأكد بنفسها.

الجريدة الرسمية