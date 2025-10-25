انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي لبرنامج مودة بمعهد إعداد القادة

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمعسكر التدريبي لطلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" للبرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والذي يقام بمعهد إعداد القادة، ويأتي تنظيم هذا المعسكر تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي، وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين لتنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" لطلاب الجامعات.

وخلال الجلسة الافتتاحية، وجه الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى طلاب الجامعات، مؤكدًا أن البرنامج يأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها.

أهمية برنامج مودة

وأشار إلى أن برنامج "مودة" يُعد أحد أهم البرامج التوعوية الوطنية التي تستهدف حماية الأسرة المصرية من التفكك وتعزيز ثقافة الوعي الأسري بين الشباب الجامعي، موضحًا أن معهد إعداد القادة يساهم في إعداد كوادر شابة واعية تجمع بين التدريب الفكري والمهاري والثقافي، ليخرج جيلًا مؤمنًا بقيمة العمل الجماعي والانتماء للوطن، قادرًا على أن يكون قدوة في نشر القيم الإيجابية داخل المجتمع.

ومن جانبها، نقلت رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج "مودة"، تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الحضور، مؤكدة أن البرنامج يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في دعم الأسرة المصرية، مشددة على أن الوعي الأسري هو الضمان الحقيقي لاستقرار المجتمع وبناء مستقبل أكثر توازنًا.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج بالمهارات الحياتية والاجتماعية التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي ومواجهة ضغوط الحياة الزوجية، وتعزيز قيم الرحمة والمودة والتفاهم بين الزوجين، بما يحقق أسرة قوية قادرة على تربية أجيال صالحة ومستنيرة.

وعقب الافتتاح، انطلقت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «قضايا الأسرة المصرية»، والتي أدارها الإعلامي أيمن عدلي، وشارك بها كل من رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور رشاد عبد اللطيف عميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر، والدكتور علي سالم أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان.

وأكد الدكتور رشاد عبد اللطيف أن برنامج "مودة" يسهم في تعريف الشباب بأسس تكوين الأسرة المصرية السليمة، وكيفية تحقيق التوازن بين الطرفين، واختيار شريك الحياة على أسس صحيحة قوامها الاحترام والمودة والتفاهم، مشيرًا إلى أن القيم الأصيلة هي ما يضمن استمرارية الأسرة المصرية وسط التحديات.

أما الدكتور علي سالم فأوضح أن الاهتمام بالأسرة لم يعد مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هو مسؤولية المجتمع بأكمله، فالأسرة هي الخلية الأولى في بناء أي أمة.

وأكد أن "العقل هو من يقود، فى اختيار شريك الحياة على اسس سليمة، مشيرًا إلى أهمية المصارحة والتفاهم قبل الإقدام على خطوة الزواج، فـ"ليس هناك سن مناسب للزواج، بل شخص مناسب".

وشدد على أن السوشيال ميديا أصبحت من العوامل التي تؤدي إلى التفكك الأسري نتيجة تصديرها لصورة مثالية غير واقعية عن العلاقات، داعيًا الشباب إلى التفكير الواعي، وعدم الانسياق وراء المظاهر الزائفة.

كما استعرضت رنده فارس ما حققه برنامج "مودة" منذ انطلاقه عام 2019، موضحة أنه جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن البرنامج تمكن من تدريب حوالي مليون و٨٠٠ الف شاب وفتاة على أرض الواقع، إلى جانب إطلاق منصة "مودة" الرقمية التي استفاد منها أكثر من خمسة ملايين مواطن بالإضافة إلي إطلاق خدمة الاستشارات الرقمية.. اسأل مودة.. في فبراير ٢٠٢٤ والتي استفاد منها أكثر من ٢٥ الف مواطن.

وأضافت أن البرنامج يعمل حاليًا على تطوير أدواته الإعلامية بأسلوب عصري يتناسب مع لغة الجيل، مؤكدة أن الشباب هم رسل الوعي الحقيقيون الذين يحملون رسالة "مودة" وينقلونها إلى المجتمع.

وفي ختام الفعالية، اتفق الحضور على عدد من التوصيات أهمها ضرورة استمرار حملات التوعية الأسرية داخل الجامعات المصرية، والعمل على توسيع قاعدة التدريب لتشمل أكبر عدد من الشباب، مؤكدين أن استقرار الأسرة هو البداية الحقيقية لاستقرار المجتمع بأسره.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأسرة المصرية ليست مجرد كيان اجتماعي، بل هي روح وطن وبذرة أمل لمستقبل أقوى وأجمل، وأن الحفاظ عليها هو مسؤولية كل فرد، وكل مؤسسة، وكل شاب يحمل في قلبه حب هذا الوطن.

