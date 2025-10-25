زيادة طفيفة في أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير ابتداءً من نوفمبر المقبل لهذه الفئة

أكد الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير ستظل كما هي للمصريين بعد الافتتاح الكامل لجميع قاعات المتحف، بما في ذلك قاعتي الملك توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير في الأسعار بالنسبة للمواطنين المصريين.

وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أضاف الدكتور غنيم أن زيادة طفيفة ستطرأ على أسعار تذاكر زيارة المتحف بالنسبة للأجانب والعرب، حيث سيتم زيادة التذاكر بمقدار 5 دولارات، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل.

ويعود السبب في هذه الزيادة إلى إضافة قاعات العرض الخاصة بالملك توت عنخ آمون، والتي ستساهم في رفع أسعار التذاكر من 25 إلى 30 دولارًا (أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى).

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين:

البالغين: 200 جنيه.

الطلاب: 100 جنيه.

الأطفال: 100 جنيه.

كبار السن: 100 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للأجانب والعرب:

البالغين: 1200 جنيه.

الطلاب: 600 جنيه.

الأطفال: 600 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

البالغين: 600 جنيه.

الطلاب: 300 جنيه.

الأطفال: 300 جنيه.

أسعار الجولات الإرشادية في المتحف المصري الكبير:

للمصريين:

الزائرون: 350 جنيهًا.

الطلاب: 175 جنيهًا.

كبار السن: 175 جنيهًا.

للعرب والأجانب:

الزائرون: 1950 جنيهًا.

الطلاب: 980 جنيهًا.

كبار السن: 980 جنيهًا.

للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

الزائرون: 980 جنيهًا.

الطلاب: 500 جنيه.

كبار السن: 500 جنيه.

