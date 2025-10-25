السبت 25 أكتوبر 2025
إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا إسرائيليا على المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح مصدر في مستشفى العودة، إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نسف مباني سكنية جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان: إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق اخر، هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في وادي سعير شمال محافظة الخليل، حسب ما أفادت تقارير إخبارية.

 وأمس هاجم أيضا مستوطنون المركبات الفلسطينية ورشقوها بالحجارة في منطقة مرج سيع، بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله.

وكان جنود ومستوطنون اعتدوا بالضرب على مزارعين فلسطينيين أثناء جني ثمار الزيتون في بلدة نحالين ببيت لحم.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل وقت سابق مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة واد سعير شمال شرق الخليل، بذريعة قربها من إحدى المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

