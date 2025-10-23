الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل تخصص في سرقة المتاجر بمدينة نصر للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة"، ونفذ 4 عمليات بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية.  

سرقة المتاجر بمدينة نصر
وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتسليم المسروقات إلى أصحابها واستدعائهم لإجراء مواجهة قانونية مع المتهم. 

نيابة مدينة نصر سرقة المتاجر بمدينة نصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر أول النيابة العامة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

الجريدة الرسمية