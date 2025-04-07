الرسوم الجمركية تهدد سيارات إنفينيتي الفاخرة بالاختفاء

دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على السيارات المستوردة حيز التنفيذ، حيث تعتبر ضريبة باهظة، وتعرض صناعة السيارات إلى العديد من الخسائر المالية ووقف الانتاج لدى بعض الشركات.

سيارات انفينيتي من أبرز السيارات التي تتعرض للعديد من مشكلات، وعقب فرض ترامب الرسوم الجمركية، قد يسبب ذلك توقف الإنتاج.

سيارات إنفينيتي الفاخرة مهددة بالاختفاء أمام الرسوم الجمركية الأمريكية

حيث تُصنّع إنفينيتي سيارة الكروس أوفر المدمجة QX50 ونسخة QX55 الكروس أوفر الكوبيه في المكسيك، ووفقًا لمذكرة صادرة عن أحد الموزعين، وفور اعلن ترامب قرار الرسوم أوقفت إنفينيتي شحنات السيارتين إلى الولايات المتحدة “حتى إشعار آخر”.



وكانت إنفينيتي أعلنت بالفعل أن طرازي QX50 وQX55 سيغادران السوق بعد طراز عام 2026، مع انتهاء الإنتاج في ديسمبر 2025، وفقا لما نشرته Automotive News إن إنفينيتي قد تنهي الإنتاج مبكرًا إذا استمرت التعريفات الجمركية على المدى الطويل.

تراكم مخزون انفينيتي QX50 وQX55

يبدو أن إنفينيتي تمتلك مخزونًا كبيرًا من سيارات QX50 وQX55، والتي لا تزال متوفرة. كشف بحث سريع على موقع AutoTrader عن وجود ما يقرب من 3000 طراز QX50 وQX55 جديد لعام 2025 لدى الوكلاء في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع ألا تتأثر هذه الطرازات بالرسوم الجمركية.

الرسوم الجمركية تزيد معاناة علامة إنفينيتي

باعت إنفينيتي أقل من 15,000 وحدة من طرازي QX50 وQX55 في عام 2024. ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل حوالي 25% من إجمالي مبيعاتها.

باعت إنفينيتي 58,070 سيارة في أمريكا في عام 2024، ويمثل ذلك انخفاضًا سنويًا بنسبة 10% تقريبًا عن أرقام عام 2023، وأقل من نصف حجم مبيعات إنفينيتي قبل الجائحة.

وانخفضت مبيعات إنفينيتي بنسبة 5% إضافية على أساس سنوي في الربع الأول، في وقت شهدت فيه نيسان ومعظم شركات صناعة السيارات الأخرى طفرة في المبيعات.

وبعد أن خضعت سيارة QX80 الرائدة للعلامة التجارية مؤخرًا لعملية تجديد، فرضت الرسوم الجمركية التي ستُعيق انتشار سيارات QX80 الآن رسوم استيراد باهظة من اليابان، كانت نيسان، العلامة التجارية الأم لإنفينيتي، تواجه صعوبات مالية وكادت أن تندمج مع هوندا قبل فرض الرسوم الجمركية.

إذا استمرت الرسوم الجمركية الباهظة على المدى الطويل، فقد يكون تقييم مستقبل QX50 وQX55 أول قرار صعب في سلسلة طويلة من القرارات الصعبة

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