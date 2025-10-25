توروب يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار

يعقد الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة إيجل نوار المرتقبة الليلة.

ويستضيف النادي الأهلي اليوم السبت فريق إيجل نوار البوروندي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

قائمة الأهلي أمام إيجل نوار

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًا هم: محمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

