تنفيذ تفجير "مسيطر عليه" في "مركز الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد

مطار بغداد
مطار بغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم السبت عن تنفيذ تفجير "مسيطر عليه" في "مركز الدعم الدبلوماسي" في مطار بغداد.

وجاء في بيان السفارة الأمريكية عبر منصة "إكس": سيتم تنفيذ تفجير مسيطر عليه بين الساعة التاسعة صباحا والـ12 ظهر اليوم في مركز الدعم الدبلوماسي".

وأضاف البيان: "تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح يوم السبت، الموافق 25 أكتوبر، ما بين الساعة 09:00 صباحًا والــ 12:00 ظهرًا، وذلك في مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية".

يشار إلى أن مركز الدعم الدبلوماسي يقع في مطار بغداد الدولي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ تفجير مسيطر عليه في هذا المركز، فسبق أن نوهت السفارة عن تفجير مماثل في يوليو الماضي.

