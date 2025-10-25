صفعة مسن السويس تفتح الجرح من جديد، هل يعود ملف الإيجار القديم إلى الاشتعال؟

لم تكن واقعة الاعتداء على مسن التي أثارت غضب المصريين مجرد مشهد عنف فردي، بل عنوان واضح لصراع اجتماعي طال تأجيله، بين قانون يفترض أنه ولد لينهي أزمات الماضي، وواقع لم يتعلم بعد كيف يتعايش مع التغيير، فالرجل العجوز صفع من مالك يريد إخراجه بالقوة، لأن ثغرات القانون الجديد لم تغلق بعد، ولأن الخوف ما زال يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر أكثر مما يحكمها القانون.

الإيجار القديم.. معركة الدولة المؤجلة

القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره مجلس النواب في يوليو الماضي وصدق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس، حاول للمرة الأولى منذ عقود أن يعيد التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص على انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ العمل به، ورفع القيمة الإيجارية بنسبة مضاعفة تراعي طبيعة المنطقة كالتالي:

20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى ألف جنيه).

10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).

5 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيها).

كما ميز بين النشاط السكني وغير السكني، مانحًا الأخير مهلة خمس سنوات فقط لتوفيق الأوضاع أو إعادة التعاقد وذلك حسب ما نشر في الجريدة الرسمية وتصريحات النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

موقف وزارة الإسكان من بطء تشكيل لجان تصنيف المناطق

لكن ورغم وضوح النصوص، فإن التنفيذ ما زال يترنح بين بطء اللجان وغموض المعايير، وحسب بيان وزارة الإسكان في سبتمبر 2025، لم تستكمل المحافظات بعد تشكيل لجان تصنيف المناطق التي ستحدد الشرائح الإيجارية، ما ترك آلاف العقارات في «فراغ قانوني مؤقت».

وفي الوقت نفسه أشار اتحاد الملاك المصريين في مذكرة موجهة للحكومة الشهر الحالي إلى أن فترة السنوات السبع طويلة وغير عادلة، وتبقي الملاك رهائن انتظار جديد، بينما رد تحالف المستأجرين القدامى بأن الزيادات المفروضة تفوق القدرة المعيشية لملايين كبار السن، وتحتاج إلى دعمٍ أو برامج انتقالية واضحة.

وبين معارك تعارض المصالح تقف الدولة في منطقة رمادية، تحاول الحسم دون أن تغضب الجميع، وتعد بالإصلاح دون أن تتحمل تبعاته الاجتماعية، وحسب خبراء، ما لم يتحرك التنفيذ بوتيرة تتجاوز الورق إلى الواقع، قد يتحول القانون نفسه إلى جزء من الأزمة لا إلى حلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.