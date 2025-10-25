الشيخ علي يوسف، الجورنالجي الذي أبطل الإمام أبو حنيفة عقد زواجه من ابنة نقيب الأشراف

الشيخ علي يوسف، صاحب أشهر قضية عدم التكافؤ في الزواج بزواجه من صفية السادات بتهمة أنه يعمل جورنالجي، هو الأزهري الذي عمل بالصحافة وأصدر جريدة المؤيد أول جريدة يومية مصرية خالصة، كتب فيها قاسم أمين وسعد زغلول، والمنفلوطى والزعيم مصطفى كامل واستمرت في الصدور 23 عاما، رحل في مثل هذا اليوم 25 أكتوبر 1913.



ولد الشيخ علي يوسف في إحدى قرى سوهاج عام 1863، وسافر إلى القاهرة لاستكمال تعليمه في الأزهر الشريف وبعد تخرجه كتب بعض المقالات وأرسلها إلى الصحف، فكتب في مجلة "القاهرة الحرة"، ثم أصدر مجلة "الآداب" وكان رئيس تحريرها.

صداقة الخديوي والأعيان



استطاع الشيخ علي يوسف توثيق علاقته بكبار رجال الدولة، وزادت علاقته بالخديوي عباس حلمي الثاني، ثم بالخليفة التركي في الأستانة، وحصل منهم على أرفع أوسمة الدولة ونياشينها، وأصبح رجلا صاحب جاه، وبعد وصوله إلى هذه المكانة العالية فكر في الزواج للمرة الثانية من امرأة ذات حسب ونسب يليق بمكانته الجديدة، خاصة أن زوجته الأولى التي كانت من قريته تليق بكونه فقيرا، وهداه البحث إلى بيت السيد "السادات "، وهو بيت أشراف من سلالة الحسين حفيد رسول الله.

الشيخ على يوسف



اختار الشيخ علي يوسف صفية الابنة الصغرى للسادات التي كانت تتميز بالجمال الأخاذ، ورفض السادات في البداية لكن توسط كبار رجال الدولة حتى وافق السادات على الخطبة التي استمرت أربعة أعوام بسبب مماطلة السادات نتيجة لرفضه العريس، إلا أن علي يوسف توصل لحل يحافظ على كرامته وهو أن تهرب العروس من بيت أبوها ليتزوجها، وفى بيت السيد البكرى عقد القران.

الشيخ على يوسف صاحب المؤيد



استيقظ السادات على خبر منشور في جريدة المقطم بزواج ابنته من الجورنالجي علي يوسف، فقرر مقاضاته أمام النيابة العامة لأنه غرر بابنته، بالرغم من بلوغها سن الرشد وأن من حقها أن تزوج نفسها فحفظت النيابة البلاغ، فلجأ السادات إلى المحكمة الشرعية يطالب فيها الحكم بإبطال الزواج استنادا إلى أن الشريعة تشترط لصحة الزواج وجود تكافؤ بين الزوجين في الإسلام والنسب والمال والحرفة، والشيخ يوسف غير متكافئ مع نسب السادات الرفيع، وأنه وضيع الأصل يعمل في مهنة الجرائد التي هي – كما قال في صحيفة دعواه- أحقر الحرف وأوضعها.

التفريق بين الزوجين



وأمام القاضي الشرعي أبو خطوة نظر دعوى زواج علي يوسف من صفية وكان معروفا بتزمته الشديد، ففي الجلسة الأولى حكم – مبدئيا – بتسليم صفية إلى أبيها لمنع المخالطة الزوجية حتى يفصل نهائيا فى الدعوى المنظورة أمامه، وافق على يوسف ولكن زوجته صفية رفضت ذلك، وأعلنت أنها إذا عادت فستتعرض لأذى شديد، واهتدى الزوج إلى حل فاتفق معها على أن تترك بيت الزوجية وتذهب إلى بيت رجل محايد مؤتمن، وهو بيت العالم الجليل الشيخ عبد القادر الرافعى وهو من كبار علماء الأزهر ومن أصدقاء والدها.

أبو خطوة يفسخ عقد الزواج

وفي الجلسة الثانية رفض الشيخ أبو خطوة هذا الحل، وأعلن أنه لا يعتبره تنفيذا لقرار المحكمة، وقرر إيقاف القضية وإضرابه عن نظر الدعوى حتى ينفذ حكمه بإرسال صفية إلى بيت أبيها ولو بالقوة، فأرسل يوسف إلى زوجته يحاول إقناعها بالإذعان لحكم المحكمة، لكنها رفضت، فأصدر أبو خطوة حكمه بفسخ عقد الزواج.

الشيخ على يوسف وصفية السادات



وقال في حيثيات الحكم: إن ثراء الشيخ علي يوسف الحالي لا يمحو عنه وصمة أنه كان فقيرا ذات يوم وهو يعمل جورنالجى، وأنه ثبت من أقوال الشهود أن نسب السادات ينتمي إلى سلالة الحسين وأن على يوسف ثبت أنه يمتهن مهنة منهي عنها شرعا كما قال محامي السادات.

طلب حكم القراء



لجأ الشيخ علي يوسف إلى محكمة الاستئناف لإنصافه لكنها أيدت الحكم الأول فقام بنشر خبر التفريق في صدر الصفحة الأولى لجريدة "المؤيد" في نفس يوم صدوره فى أكتوبر 1904، وترك للقراء رأيهم في الحكم.



فكر السادات فى حال ابنته خاصة بعد أن استرد كرامته ورضى بعودة الزوجين بعقد زواج جديد، وبالرغم من كل ذلك عانى الشيخ على يوسف الكثير من صفية زوجته التى أحبها حتى أنه كان يرابط في مكتبه بالجريدة 20 ساعة متوالية في اليوم فرارا من نكد صفية.

نكدية وسليطة اللسان



ويعلق الشيخ على يوسف على ذلك ويقول: عشنا معا وأنجبنا ثلاث بنات لكن صفية تحولت إلى زوجة نكدية لإحساسها بوجاهتها الاجتماعية بعد أن كبرت ولا تختلف عن الست الأولى وكنت أهجر منزل الزوجية حتى آخر الليل حتى أسلم من لسانها الطويل، وفظاظتها فى معاملتى.

زواج صفية من صاحب فرقة مسرحية



وعندما مات الشيخ على يوسف عام 1913، كانت زوجته لا تزال شابة، فعاشت بعده 30 سنة وأحبت الممثل المعروف وقتئذ زكي عكاشة وتزوجته.



