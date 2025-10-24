نقابة الصحفيين تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الأحد

تنظم نقابة الصحفيين من خلال لجنة المرأة واللجنة الثقافية والفنية، وبالتعاون مع مبادرة “أصوات من الحرب”، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يوافق 26 أكتوبر، تحت شعار “قصة كفاح وإرادة لا تنكسر”.

توثيق نضال النساء الفلسطينيات

تهدف الفعالية إلى توثيق وأرشفة نضال وصمود النساء الفلسطينيات في ظل الحرب، والحفاظ على سردياتهن من النسيان عبر الفنون الصوتية.

شهادات حية من قلب الحرب

تتضمن الاحتفالية عرض عدد من الوثائقيات الصوتية من إنتاج مبادرة “أصوات من الحرب”، منها:“الزنانة.. رعب طائر في سماء غزة”، “البحث عن علاج”، “شهادات طبيبات وممرضات مستشفيات غزة”، و*“رسائل لم تصل”*.

دور الفنون الصوتية في دعم القضية

تتناول الندوة الحوارية دور البودكاست كأداة لتوثيق الحكايات النسائية الفلسطينية، وإبراز نضالهن في مواجهة الحرب والإبادة.



فقرة فنية عن التراث الفلسطيني

تختتم الفعالية بعرض فني يقدمه فريق “كنعان” للدبكة الفلسطينية على مسرح النقابة، احتفاءً بالهوية والثقافة الفلسطينية.

