تفاصيل حالة ابتسام زايد بعد إصابتها القوية ببطولة العالم للدراجات

تعرضت ابتسام زايد بطلة منتخب الدراجات لإصابة قوية في بطولة العالم للدراجات في تشيلي، خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء أمس الخميس.

وسقطت ابتسام زايد على المضمار بشكل قوي أثار مخاوف الجميع، الأمر الذي استدعى تواجد سيارة الإسعاف ونقلها سريعا للمستشفى ثم وجود تدخل جراحي.

من جانبه، أكد محمد إبراهيم مدرب منتخب الدراجات، أن ابتسام زايد سقطت خلال نهائي مسابقة الإقصاء، لتتعرض لبعض الكدمات الشديدة والسحجات في الكتف الأيسر والظهر والركبة، إضافة إلى وجود جرح غائر في الجبهة اليسرى من الوجه.

وأوضح محمد إبراهيم أن الجرح الغائر استدعى تدخلا جراحيا عاجلا وتم استدعاء جراح وطبيب تجميل متخصص بسبب وجود خياطة داخلية وخارجية.

