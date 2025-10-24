الجمعة 24 أكتوبر 2025
تفاصيل حالة ابتسام زايد بعد إصابتها القوية ببطولة العالم للدراجات

ابتسام زايد
ابتسام زايد

تعرضت ابتسام زايد بطلة منتخب الدراجات لإصابة قوية في بطولة العالم للدراجات في تشيلي، خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء أمس الخميس.

وسقطت ابتسام زايد على المضمار بشكل قوي أثار مخاوف الجميع، الأمر الذي استدعى تواجد سيارة الإسعاف ونقلها سريعا للمستشفى ثم وجود تدخل جراحي.

إصابة  ابتسام زايد

من جانبه، أكد محمد إبراهيم مدرب منتخب الدراجات، أن ابتسام زايد سقطت خلال نهائي مسابقة الإقصاء، لتتعرض لبعض الكدمات الشديدة والسحجات في الكتف الأيسر والظهر والركبة، إضافة إلى وجود جرح غائر في الجبهة اليسرى من الوجه.

إصابة  ابتسام زايد

وأوضح محمد إبراهيم أن الجرح الغائر استدعى تدخلا جراحيا عاجلا وتم استدعاء جراح وطبيب تجميل متخصص بسبب وجود خياطة داخلية وخارجية.

