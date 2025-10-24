تشغيل رحلات قطارات استثنائية إلى دسوق بسبب احتفالات مولد إبراهيم الدسوقي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، عن تشغيل رحلات استثنائية على بعض خطوط السكة الحديد، من وإلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال احتفالات مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين من مختلف المحافظات.

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه بحسب هيئة السكك الحديدية، سيتم تشغيل الرحلات الإضافية يومي الجمعة 24 أكتوبر والجمعة 31 أكتوبر 2025، وتشمل: القطار رقم (465 / 466) "تحيا مصر" على خط طنطا – قلين – دسوق والعكس، والقطار رقم (632 / 633) "تحيا مصر" على خط دسوق – البصيلي والعكس، وفقًا لمواعيد التشغيل المدرجة بجداول الهيئة الحالية.



وأضافت هيئة السكك الحديدية، أن تشغيل هذه الرحلات يأتي في إطار خطة طوارئ شاملة وضعتها لمواكبة الزيادة في أعداد المسافرين وتخفيف الضغط على القطارات المنتظمة، بما يضمن راحة الركاب وسهولة تنقلهم خلال فترة الاحتفالات.

كما ناشدت الهيئة جمهور المسافرين الالتزام بتعليمات السلامة والأمان داخل المحطات والقطارات، والتواجد قبل مواعيد السفر بوقت كافٍ لتسهيل إجراءات الصعود وتجنّب الازدحام.

