روبيو: لا بديل لخطة ترامب بشأن غزة ونعمل على ضمان نجاحها

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لا خطة بديلة لخطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة، مؤكدا التزام واشنطن بتنفيذ بنودها.

وقال روبيو، خلال زيارته مركز التنسيق المدني العسكري بتل أبيب: "نشعر بالفخر تجاه الأيام الأولى من تطبيق خطة وقف الحرب، وما حققناه من تقدم في 12 يوما في غزة تاريخي".

وأضاف: هناك صعوبات في تطبيق اتفاق غزة لكن هناك أيضا أسباب تدعونا إلى التفاؤل ويجب على إسرائيل وحماس الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يجب التنسيق مع كل المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية بشأن توزيع المساعدات بغزة.



وتابع: ننسق مع مختلف الأطراف بشأن القوة الدولية المزمع نشرها في غزة ولم يتم تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة ودول كثيرة عبرت عن رغبتها في المشاركة، نعمل على خلق الظروف المناسبة لعمل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة.



واستطرد: قوة الأمن الدولية بشأن غزة يجب أن تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح تجاهها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.