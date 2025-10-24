أردوغان: حماس تلتزم بوقف إطلاق النار.. وإسرائيل هي من تنتهكه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن حركة حماس هي الطرف الذي يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تواصل إسرائيل انتهاكه من خلال هجماتها العسكرية المتكررة على القطاع.

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: "تجري الاستعدادات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، وعلينا جميعًا ممارسة ضغط دبلوماسي حقيقي على إسرائيل لوقف عدوانها واحترام الاتفاق".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل جهودها الإنسانية والسياسية لدعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن السلام في غزة لا يمكن أن يتحقق ما لم تتوقف إسرائيل عن خرق الاتفاقيات الدولية.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد ضغوطه على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياها بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب تدرك أنها لا تستطيع ترك تنفيذ خطة السلام لإسرائيل وحدها، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي عبّر عن استيائه من استمرار الهجمات الإسرائيلية وتوقف المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال أحد المصادر للصحيفة: "لم يكن ترامب سعيدًا بالإسرائيليين لأنهم حاولوا إيجاد مخرج من الصفقة، وقال لهم صراحة: توقفوا عن ذلك".

