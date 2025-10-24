وزيرة التنمية المحلية: إزالة عدد من الأدوار المخالفة لتراخيص البناء في الزيتون بالقاهرة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إزالة عدد من الأدوار المخالفة التي أُقيمت بدون ترخيص في عدد من العقارات بحي الزيتون بمحافظة القاهرة بعد أن رصدتها حملة مفاجئة لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة على الحي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي للحي.

جاء ذلك خلال تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بنتائج المرور الميداني لفرق القطاع علي بعض المناطق بحي الزيتون بالقاهرة، حيث تبين بالمرور العشوائي بنطاق الحي رصد أعمال بناء مخالف بالعقار 37ج، 37 د شارع ابن سندر – الزيتون القبلية بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة وقام قطاع التفتيش بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي وشرطة المرافق بتنفيذ إزالة فى المهد فى الدور السادس والخامس فوق الأرضي والميزانيين.

كما قام قطاع التفتيش بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية وإيقاف الأعمال بالدور الثامن فوق الأرضي بالعقار / 23 شارع إبراهيم الزناتي – الزيتون وكذلك تنفيذ إزالة سقف الدور السابع فوق الأرضي وتم التنبية على المختصين بالحي باستمرار أعمال تنفيذ الإزالة دون توقف حتى الانتهاء من البناء المخالف.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالوزارة، أنه تم المرور علي المركز التكنولوجي للحي حيث تم الانتهاء من 120 معاملة متأخرة عن المدد القانونية ومتوقفة بالإدارات الخلفية، كما تم إصدار 56 نموذج ٨ تصالح وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة، تم إنهاء وتسليم 78 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية للمواطنين أثناء تواجد اللجنة.

وبمتابعة العمل في الإدارة الهندسية للحي تم إنهاء فحص وإصدار واعتماد 8 بيان صلاحية متأخرين بالإدارة الهندسية وتسليمهم للمركز التكنولوجي لتسليمهم للمواطنين، كما تم التنبيه على المختصين باللجنة الفنية بالتصالح بالحي بسرعة إنهاء إجراءات البت لطلبات التصالح فى مواعيدها القانونية وعدم حفظ الطلبات لأسباب غير قانونية، وكذلك التأكد من صحة إثبات تاريخ إرتكاب مخالفات البناء قبل البت فى قبولها لمنع إنتشار ظاهرة البناء العشوائي فى ظل مد فترة العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء.

كما قام قطاع التفتيش بشن حملات لإزالة الإشغالات بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي وتم رفع إشغالات الطرق العامة من أصحاب المحلات والمقاهي بنطاق الحي وتم إيداع المضبوطات بالمخازن، وكذلك تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة لعدد من المخالفين، كما تم التوجيه بتشكيل لجان مكبرة مكونة من الإشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والاعلانات بصفة مستمرة للمرور على الإشغالات والمحلات الغير مرخصة لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين وكذلك الإعلانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط داخل الحي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة ستتصدى بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي والغير مرخص في جميع محافظات الجمهورية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، علي جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بإزالة أي مخالفات بناء في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، والتعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

