توروب يعلن اليوم قائمة الأهلي لمعسكر مباراة ايجل نوار

يعلن اليوم ييس توروب مدرب الأهلي قائمة فريقه لمباراة ايجل نوار البوروندي التى تقام غدا السبت، حيث يختتم الفريق تحضيراته اليوم قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي غدا في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

الجريدة الرسمية