تامر حسني يتألق بأول حفل بعد إجرائه عملية جراحية في ذراعه (فيديو)

أحيا النجم تامر حسني أمس الخميس حفلا غنائيا مميزا وسط حضور جماهيري كبير.

ويعد هذا الحفل الأول لنجم الجيل بعد إعلانه عن إجراء عملية جراحية في ذراعه بسبب أداء تمرين خطأ في صالة للألعاب الرياضية.

وقدم تامر حسني خلال حفله عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير

وكان تامر حسني قد أعلن عن خضوعه لعملية بسيطة في ذراعه بسبب أداء تمرين خطأ في صالة الجيم.

وقال من خلال فيس بوك: “يا صباح الهنا. للي كان بيسأل ومهتم كتر ألف خيرك دي عملية بسيطة في دراعي بسبب إني قررت أخس ١٥ كيلو و غيرت شكل الرياضة خالص بقيت بلعب ألعاب تانية تمامًا كلها fitness بس، بس الحماس خدني شوية واتصابت فحصل اللي حصل والحمدلله ‏كنت بلبس اللي في دراعي دي شوية وبشيلها بس خلاص النهارده بالليل هشيلها خالص وشكرًا حبايب قلبي على اهتمامكم يارب مشوفش فيكم أي سوء ”.

