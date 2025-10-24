اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة لحكومة الدبيبة في مصراتة (فيديو)

اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة مصراتة الليبية، اليوم الجمعة، بين فصائل تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تصاعد التوتر الأمني في جنوب المدينة.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن مواجهات اندلعت عند جزيرة السكت بين الكتيبة الرابعة والعشرين مشاة التابعة لوزارة دفاع الدبيبة، والقوة المشتركة التابعة لرئاسة حكومته.

🎥 جانب من الاشتباكات المسلحة قبل قليل بطريق المطار جنوب مدينة مصراتة. pic.twitter.com/PLpaXwCRoC October 23, 2025

وأفادت المصادر، بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى طوارئ مصراتة جراء الاشتباكات التي امتدت إلى طريق المطار في منطقة الجيران، ثم إلى جزيرة الزباطي، حيث أغلقت سيارات مسلحة الطريق المؤدي إلى مطار مصراتة بالكامل في الاتجاهين.

🚨 عاجل > الإشتباكات تتمدد وتصل الى جزيرة الزباطي.. وسيارات مسلحة تغلق طريق مطار مصراتة بالكامل أمام حركة السير في الإتجاهين. pic.twitter.com/3X9FhsYrfe — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2025

ولم يصدر عن السلطات الأمنية في مصراتة أي بيان يوضح خلفية القتال أو المتسبب في التصعيد.

وتعتبر مصراتة، من أكبر المدن في الغرب الليبي، وهي من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر توترات مسلحة بسبب صراعات على النفوذ بين مجموعات متنافسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.