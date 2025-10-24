الجمعة 24 أكتوبر 2025
حكام مباراتي السبت في افتتاح الجولة الثانية عشرة بالدوري الممتاز

غزل المحلة، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراتي يوم السبت ضمن منافسات اليوم الأول بالجولة الثانية عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد السبت مباراتين، حيث يستضيف فريق حرس الحدود نظيره غزل المحلة على ملعب المكس بالإسكندرية في تمام الخامسة، أما في الثامنة فيلتقي مودرن سبورت مع المقاولون العرب على ملعب السلام بالقاهرة.


وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- حرس الحدود × غزل المحلة: محمود دسوقي (حكمًا للساحة) ’ الدولي محمد مجدي سليمان وعمرو جمعة (مساعدين) ’ عمرو عابدين (حكمًا رابعًا) ’ خالد الغندور وجبل السيد (تقنية الفيديو).

 

- مودرن سبورت × المقاولون العرب: أحمد جمال (حكمًا للساحة) ’ الدولي هاني خيري وأحمد عبد الغني (مساعدين) ’ محمد أيمن (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عمرو الشناوي وأحمد حامد فهيم (تقنية الفيديو).

الجريدة الرسمية