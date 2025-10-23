البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني في 30 أكتوبر

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج في 30 أكتوبر الجاري في كوريا الجنوبية.

لقاء ترامب والرئيس الصيني

وقالت ليفيت في إحاطة صحفية: "سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ صباح الخميس بالتوقيت المحلي".

وأضافت المتحدثة أن هذا الاجتماع مع الزعيم الصيني سيختتم جولة ترامب الآسيوية، التي تشمل زيارات إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيحضر الرئيس الأمريكي قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ويوم الاثنين الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقته بنظيره الصيني شي جين بينج "جيدة جدا"، رغم وجود بعض التوترات بين البلدين.

وقال ترامب: "سألتقي بالرئيس شي، وعلاقتنا جيدة جدًّا"، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هناك "بعض التوتر"، معتبرا أن الصين تحاول "استغلال" الولايات المتحدة. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.