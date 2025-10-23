أبطال وصناع فيلم “المستعمرة” على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)

توافد صناع وأبطال فيلم "المستعمرة" على السجادة الحمراء لعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وشهدت الريد كاربت حضور أبطال العمل ومن بينهم المخرج والمؤلف محمد رشاد والفنان أدهم شكر ومحمد عبد الهادي وعماد غنيم والفنانة هنادي عبد الخالق والطفل زياد إسلام.

فيلم “المستعمرة”

يذكر أن فيلم "المستعمرة" روائي طويل للمخرج محمد رشاد، ومشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، من إنتاج مشترك بين "مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية"، كما سبق وعرِض في قسم زوايا بمهرجان برلين السينمائي.

وتدور الأحداث حول الشقيقين “حسام” و"مارو" اللذين يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، ثم يواجهان خيارًا صعبًا بعد حادث مميت يتعرض له والدهما في مكان عمله، حيث يعرض عليهما المصنع العمل إلى جانب الرجل المسئول عن وفاة والدهما كتعويض عن خسارتهما بدلًا من إقامة دعوى قضائية، وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدأ لديهما التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية ام مدبرة.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

