ثقافة وفنون

فيلم Always يحصد جائزتي "FIPRESCI" و"NETPAC” بمهرجان الجونة السينمائي

جانب من الحفل.فيتو

 كشفت لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما "FIPRESCI" عن الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم هذا العام، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي. 

فيلم  ALWAYS

وحصد الجائزة الفيلم الوثائقي "دائما ALWAYS". 

كما حصد الفيلم أيضا جائزة NETPAC لأفضل فيلم آسيوي. 

جاء ذلك الحفل الذي تقيمه سيني جونة حاليا للكشف عن الفائزين بجائزتي "FIPRESCI" و"NETPAC" والمشروعات الفائزة من سيني جونة. 

دائمًا | ALWAYS

من إخراج ديمينغ تشين | إنتاج الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، وكان قد حصل الفيلم على جائزة DOX في مهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

