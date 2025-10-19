الأحد 19 أكتوبر 2025
العاملون بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تطالب المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع عاجل للنظر في الأجور وزياداتها، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
 

مطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 9 آلاف جنيه

وأوضح خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن النقابة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه، مشددًا على ضرورة عقد اجتماعات المجلس مرة كل 6 شهور على الأقل للنظر في الأجور بما يتناسب مع الزيادات المعيشية.
 

تأثير زيادة أسعار الوقود على السوق
 

وأشار رئيس النقابة إلى أن  زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا أثرت على جميع السلع والخدمات، بما في ذلك الخضروات والفواكه ووسائل النقل، مطالبًا بعدم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي يستخدمه يوميًا نحو 7 ملايين مواطن.


التزام بعدم التصعيد أو الإضرابات
 

وأكد خليفة أن النقابة لن تلجأ لأي طرق تصعيدية أو قضائية، ولن تقوم بأي اعتصامات أو إضرابات، لكنه شدد على أن الحد الأدنى للأجور الحالي لم يُطبق بعد على عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص، ما يستدعي التدخل العاجل لضمان تطبيقه وتحسين الوضع المعيشي للعاملين.
 

