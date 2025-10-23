رسميا، عقوبات كبيرة على بيراميدز بعد أزمة مباراة الأهلي في دوري مواليد 2007

اتخذت لجنة المسابقات الخاصة بمراحل الفئات السنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارات صارمة في أحداث مباراة الأهلي ضد بيراميدز، ضمن منافسات دوري مواليد 2007.

إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز بقرار من الحكم

وقرر الحكم عدي إبراهيم إلغاء المباراة بعد دقائق من انطلاقها بعد اعتراضات كبيرة من جانب إدارة نادي بيراميدز على احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي في الدقائق الأولى.

أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

ونزل إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إلى أرض الملعب للاعتراض على الحكم، ونشبت أزمة حادة بعد أن تمسك الحكم بخروج شكري من الملعب ولكن الأخير رفض تماما.

قرارات شديدة ضد فريق بيراميدز مواليد 2007

وقرر الاتحاد المصري اعتبار بيراميدز خاسرا بهدفين دون رد لرفضه استكمال المباراة بحسب تقرير الحكم.

بجانب إيقاف إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري مع تطبيق هذه العقوبة على جميع مباريات المراحل السنية.

