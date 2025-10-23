تأجيل معرض نبيو للمجوهرات بسبب عدم استقرار أسعار الذهب

قررت اللجنة المنظمة لمعرض الذهب والمجوهرات المصري "نبيو" تأجيل موعد انعقاد الدورة الخامسة من المعرض والتي كان من المقرر انعقادها في الفترة من ٢٣- ٢٥ نوفمبر القادم، وذلك في ضوء حالة عدم الاستقرار والارتفاع الحاد في أسعار الذهب العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية والصراعات العسكرية في عدة أقاليم، وكذلك الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا والتي أثرت بدورها على الاقتصاد العالمي وأدت بشكل مباشر لرفع سعر الذهب باعتباره الملاذ الآمن لحفظ قيمة المدخرات في ظل تراجع قيمة الدولار والخفض المستمر لأسعار الفائدة عليه.

صناعة الذهب والمجوهرات

جاء القرار من اللجنة المنظمة التي تضم أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والشركة المنظمة للمعرض، بتأجيل موعد إقامة المعرض لشهر مايو ٢٠٢٦، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققها معرض نبيو خلال الدورات الأربع السابقة، وحفاظا على مكانته كمنصة إقليمية رائدة لصناعة الذهب والمجوهرات ونافذة قوية لتصدير المشغولات المصرية للخارج.

وقد تم اختيار الموعد لعقد المعرض في مايو ٢٠٢٦ بناء على التوقعات الاقتصادية للمحللين والخبراء والتي تشير إلى ارتفاع احتمالية الوصول إلى نهايات وحلول حاسمة للصراعات القائمة على الساحة العالمية، وبدء ظهور انفراجات للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.

النسخة القادمة من المعرض خلال مايو ٢٠٢٦

وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض حرصها على تحقيق الأهداف المرجوة من المعرض وكذلك تفهمها للواقع الصعب الذي تعيشه الشركات العاملة في القطاع على مستوى محلي ودولي، كما أكدت استمرار بذل الجهود المطلوبة للإعداد للنسخة القادمة من المعرض خلال مايو ٢٠٢٦ لتخرج بأفضل صورة ممكنة بما يخدم الصناعة المصرية وتحقيق الهدف من المعرض كمنصة عالمية في مجال تجارة الذهب والمجوهرات.

