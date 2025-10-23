"الديمقراطي الاجتماعي" يطرح برنامجه لانتخابات 2025: دولة مدنية واقتصاد اجتماعي

كشف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن برنامجه الانتخابي لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في وثيقة وصفت داخل أروقة الحزب بأنها خطة لبناء عقد اجتماعي جديد يقوم على الحرية والعدالة والمواطنة.

محاور برنامج المصري الديمقراطي

البرنامج الذي صاغه فريق من الباحثين والخبراء الشباب، يقدم رؤية تنموية شاملة تستند إلى الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية، وإلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص، ويحمي الفئات المهمشة، ويجعل من العدالة الاجتماعية أساس كل سياسات الدولة.

ويضع الحزب مجموعة من الأهداف التشريعية والرقابية والخدمية، أبرزها إصدار قوانين حرية تداول المعلومات والعدالة الانتقالية واللامركزية والنقابات، إلى جانب تفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومة ومشروعاتها القومية، وضمان الشفافية الكاملة في إدارة الموارد العامة. كما يتبنى البرنامج توجهًا واضحًا نحو تحسين الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والنقل والإسكان، وتنمية الريف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة العدالة الاقتصادية.

ويقوم البرنامج على أربعة محاور رئيسية سياسي، اقتصادي، مجتمعي، وثقافي تشكل معًا ملامح دولة مدنية حديثة تسعى للموازنة بين الحرية والتنمية.

في المحور السياسي، يطرح الحزب خطة متكاملة لإحياء المجال العام، وضمان حرية تشكيل الأحزاب والنقابات، وترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع إنشاء مفوضية لمنع التمييز وتطبيق اللامركزية الكاملة في الحكم المحلي. كما يتبنى موقفًا فاعلًا في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بالتركيز على ملفات سد النهضة، والقضية الفلسطينية، والعلاقات السودانية والإفريقية، ضمن رؤية تقوم على حماية المصالح المصرية وتعزيز الدور الإقليمي.

أما في المحور الاقتصادي، فيتجه الحزب نحو تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوازن بين حرية السوق ومسؤولية الدولة تجاه العدالة الاجتماعية. وتشمل الخطة إنشاء هيئة وطنية للموارد السيادية، وفرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة، ووضع قانون للمسؤولية المالية العامة يحدد سقوفًا للدين العام. كما يدعو الحزب إلى رفع مساهمة الصناعة إلى 25% من الناتج المحلي، ودعم التصنيع الزراعي والفلاحين، مع تحديث البورصة وتوسيع الطروحات الحكومية، وتشجيع الاستثمار المسؤول والشفاف.

وفي المحور المجتمعي، يركز البرنامج على مكافحة الفقر والبطالة، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب والمرأة في مواقع صنع القرار، باعتبار العدالة الاجتماعية حجر الزاوية في أي تنمية حقيقية.

بينما يبرز المحور الثقافي كدعوة لإحياء الروح المصرية الجامعة، من خلال تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التسامح وحرية الإبداع، وإصلاح مؤسسات الثقافة والإعلام، وربط الثقافة بالتنمية كقوة ناعمة قادرة على بناء وعي جديد بالمواطنة والمصلحة العامة.

أهداف برنامج الحزب المصري الديمقراطي

وقال الحزب، إن البرنامج في مجمله محاولة جادة لطرح بديل مدني حديث يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤسس لبرلمانٍ فاعلٍ يُعيد السياسة إلى الناس، لا إلى القاعات المغلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.