رابط وأسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي

أطلقت وزارة السياحة والآثار، الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد لـ المتحف المصري الكبير، والذي يمثل بوابة رقمية متكاملة تتيح للزائرين التعرف على المتحف ورؤيته ورسـالته وتاريخ إنشائه وشركائه ومجلس أمنائه، بالإضافة إلى ما يقدمه من فعاليات وخدمات وتجارب فريدة من نوعها.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير للمصريين والعرب والأجانب للمصريين كالتالي:

البالغين: 200 جنيه.

الطلاب: 100 جنيه.

الأطفال: 100 جنيه.

كبار السن: 100 جنيه.

العرب والأجانب:

البالغين: 1200 جنيه.

الطلاب: 600 جنيه.

الأطفال: 600 جنيه.

العرب والأجانب المقيمون في مصر:

البالغين: 600 جنيه.

الطلاب: 300 جنيه.

الأطفال: 300 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.