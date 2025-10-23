الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عصابتين بتهمة سرقة الشقق والهواتف في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح السلام تجديد حبس تشكيلين عصابيين متهمين بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الشقق السكنية والهواتف المحمولة بمدينة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.


سرقة الشقق السكنية بالسلام 


في دائرة قسم شرطة السلام أول، تمكنت قوة أمنية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بارتكاب سلسلة من سرقات الشق السكنية بأسلوب كسر الباب، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجرائم.


وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما أرشدا عن المسروقات التي تم ضبطها لدى عميلهما سيئ النية، وهو صاحب محل أجهزة كهربائية، تم ضبطه.


سرقة الهواتف المحمولة بالسلام 


وفي دائرة قسم شرطة السلام ثان، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل، وعُثر بحوزتهما على 12 هاتف محمول من متحصلات الوقائع.

تحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح السلام سرقة الشقق السكنية سرقة الشقق السكنية بالسلام قسم شرطة السلام أول سرقة الهواتف المحمولة بالسلام قسم شرطة السلام ثان النيابة العامة

مواد متعلقة

إحالة خادمتين للمحاكمة بتهمة سرقة فيلا مالك سوبر ماركت شهير

القبض على 4 متهمين في قضايا سرقة شقق وهواتف محمول بالسلام

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلين "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

أخبار مصر: صلاح يجرد نفسه من ليفربول، فاجعة أسرية في دمنهور وحريق بالشرقية، إعلان هام للوطنية للانتخابات، أمريكا تحذر إسرائيل

أحدهما تعلق بالشباك 10 دقائق، مأساة في سقوط طفلين شقيقين من الدور العاشر بدمنهور

5 فرق بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة

بعد ساعة ونصف رعب، السيطرة على حريق مخزن أخشاب قرب معهد العلوم الإدارية بالشرقية (فيديو وصور)

اليوم، السيسي يلتقي ملك بلجيكا ورئيسة البرلمان الأوروبي

بعد تصرف مو، تعليق غير متوقع من سلوت عن منافسة محمد صلاح على أفضل لاعب إفريقي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية