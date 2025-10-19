الأحد 19 أكتوبر 2025
تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المتاجر بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة"، ونفذ 4 عمليات بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة المتاجر بمدينة نصر

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

