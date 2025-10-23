الخميس 23 أكتوبر 2025
اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% عند مستوى 37595 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 46087 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 16985 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39%  عند مستوى 4284 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% عند مستوى 11997 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 15841 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% عند مستوى 3845 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.726 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 37576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 46100 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16978 نقطة، فيما صعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11997 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15720 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

الجريدة الرسمية