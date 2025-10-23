ترتيب دوري المحترفين، يتصدر أبوقير للأسمدة قمة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة

1- أبو قير للأسمدة 21 نقطة

2- القناة 16 نقطة

3- لافيينا 15 نقطة

4- المنصورة 15 نقطة

5- بترول أسيوط 15 نقطة

6- بروكسي 14 نقطة

7- الداخلية 14 نقطة

8- الاتصالات 14 نقطة

9- مسار 12 نقطة

10- السكة الحديد 10 نقاط

11- ديروط 10 نقاط

12- راية 10 نقاط

13- الإنتاج الحربي 10 نقاط

14- مالية كفر الزيات 9 نقاط

15- الترسانة 9 نقاط

16- أسوان 7 نقاط

17- طنطا‏ 7 نقاط

18- بلدية المحلة 4 نقاط

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة



وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين بإقامة 6 مواجهات فيما تختتم الجولة غدا بثلاث مباريات.

ويلتقي اليوم الخميس، الإنتاج الحربي مع الداخلية، أبو قير للأسمدة مع مالية كفر الزيات، بلدية المحلة مع مسار، بترول أسيوط مع بروكسي، طنطا مع أسوان، السكة الحديد مع القناة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.