الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة

دوري المحترفين
دوري المحترفين

ترتيب دوري المحترفين، يتصدر أبوقير للأسمدة قمة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة

1- أبو قير للأسمدة 21 نقطة 
2- القناة 16 نقطة 
3- لافيينا 15 نقطة
4- المنصورة 15 نقطة
5- بترول أسيوط 15 نقطة
6- بروكسي 14 نقطة
7- الداخلية 14 نقطة 
8- الاتصالات 14 نقطة 
9- مسار 12 نقطة 
10- السكة الحديد 10 نقاط 
11- ديروط 10 نقاط 
12- راية 10 نقاط 
13- الإنتاج الحربي 10 نقاط 
14- مالية كفر الزيات 9 نقاط 
15- الترسانة 9 نقاط 
16- أسوان 7 نقاط 
17- طنطا‏ 7 نقاط 
18- بلدية المحلة 4 نقاط 

 

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة
 

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين بإقامة 6 مواجهات فيما تختتم الجولة غدا بثلاث مباريات.

ويلتقي اليوم الخميس، الإنتاج الحربي مع الداخلية، أبو قير للأسمدة مع مالية كفر الزيات، بلدية المحلة مع مسار، بترول أسيوط مع بروكسي، طنطا مع أسوان، السكة الحديد مع القناة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب دوري المحترفين دوري المحترفين أبو قير للأسمدة القناة لافيينا المنصورة بلدية المحلة طنطا أسوان الترسانة

مواد متعلقة

دوري المحترفين، 6 مباريات في افتتاح الجولة العاشرة

بلدية المحلة تواصل السقوط، نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

وزير الخارجية الأمريكي: موافقة الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية تهدد اتفاق غزة

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

حل الدولتين وإعادة إعمار غزة ورفض التهجير، فلسطين تتصدر القمة المصرية الأوروبية

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية