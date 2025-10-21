للمرة الحادية عشرة، مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار ميزانية الحكومة

أعلن الحزب الجمهوري، فشل محاولة أخرى لإقرار ميزانية الحكومة الأمريكية في مجلس الشيوخ بسبب تعنت ممثلي الحزب الديمقراطي.



وأفاد المكتب الصحفي للحزب الجمهوري في بيان: "صوت الديمقراطيون للمرة الحادية عشرة على استمرار الإغلاق الحكومي بسبب التأمين الصحي للمهاجرين غير النظاميين".

ووفقا لتصويت مجلس الشيوخ، كان مشروع قانون الميزانية بحاجة إلى 60 صوتا إضافيا لإقرار الميزانية الحكومية.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، عن أمله في أن ينتهي الإغلاق الحكومي قريبا.

يذكر أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الإغلاق الحكومي مع بداية العام المالي الجديد في أول أكتوبر الحالي بسبب فشل الكونجرس في تمرير قانون التمويل الحكومي المؤقت نتيجة الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي "أوباما كير".



