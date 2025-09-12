الجمعة 12 سبتمبر 2025
مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي وسفراء أمريكا وكندا يكرمون السفير سامح أبو العينين

تكريم الدكتور سامح
تكريم الدكتور سامح أبو العينين، فيتو

استضاف سفير كندا بالقاهره ايرليك شانون حفل تكريم علي شرف السفير د سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية، تقديرا لاسهاماته في الدفع بالعلاقات الثنائيه مابين مصر وكندا في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وذالك بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وشارك في المناسبة رؤساء المكاتب التجاريه والقنصلية والمساعدات الفنيه بالسفارة، والسفير خالد عزمي الذي يتولي المنصب خلفا للسفير أبوالعينين .

شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية

وكان  مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي كرم مساعد وزير الخارجية السفير الدكتور سامح أبو العينين رئيس المجلس 2024 - 2025 بمناسبة بلوغه سن التقاعد وتقديرا لجهوده.

وشغل السفير الدكتور سامح أبو العينين منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، كما عمل في العديد من بعثات مصر في الخارج، ومن ضمنها بعثاتنا الدبلوماسية في شيكاجو وجنيف ولندن وتركيا وموسكو.

حفل تكريم السفير سامح أبو العينين

وكذلك استضافت هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية لدى مصر حفل تكريم السفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الأمريكتين تقديرًا لمسيرته المتميزة التي امتدت لأربعين عامًا في الخدمة الحكومية.

  وأكدت السفيرة الأمريكية  أن جهود السفير سامح أبو العينين وإخلاصه أسهمت في تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

