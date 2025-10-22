شعبة المستوردين توضح تأثير زيادة البنزين على الأسعار (فيديو)

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن زيادة أسعار البنزين الأخيرة لن تؤثر على جميع السلع والمنتجات في الأسواق بنفس الدرجة، موضحا أن التأثير سيطال فقط السلع المرتبطة بالنقل المباشر مثل الخضروات، الفاكهة، وبعض مستلزمات الإنتاج التي تعتمد على النقل الثقيل.



وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر”، المذاع على قناة أزهري،، إن البعض يربط أي زيادة في الأسعار تلقائيًا بارتفاع البنزين، مستشهدًا بالجملة المتكررة في الأسواق: "الزيادة دي علشان البنزين"، مؤكدًا أن هذا التبرير يُستخدم في كثير من الأحيان بشكل غير دقيق.



وتابع: "لا يمكننا تحميل جميع الزيادات على شماعة البنزين، لأن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا مثل أسعار الشحن الدولية وتكلفة التشغيل، ولكن هناك فرق كبير بين سلعة تُنقل على "تريلا" من محافظة لأخرى، وسلع تُنقل بكميات قليلة، فلا يصح أن نساوي في الزيادة بينهم".

كما طالب بشاي المواطنين بضرورة الوعي الاقتصادي وعدم الانجراف وراء أي تبريرات غير منطقية لرفع الأسعار، مؤكدًا أن الشعبة العامة تقوم بتوعية التجار بإعادة دراسة تكلفتهم الحقيقية قبل اتخاذ قرار برفع الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.