وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره الأنجولي لبحث التعاون بين البلدين

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع نظيره للسياحة الأنجولي، وذلك في إطار زيارته الرسمية للعاصمة البلجيكية بروكسل لحضور فعاليات منتدى السياحة العالمي.



تعزيز العلاقات بين مصر وانجولا



وخلال اللقاء بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، والاستعانة بالخبرات المصرية في مجال الاستثمار السياحي.



كما تم الإشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر في شهر أبريل الماضي، والتأكيد على عمق وقوة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وتطرق الوزير الأنجولي للحديث إلى الاستثمارات المصرية المختلفة الموجودة في أنجولا في عدد المجالات المختلفة.

وشارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.