الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره الأنجولي لبحث التعاون بين البلدين

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع نظيره الانجولي
ads

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع نظيره للسياحة الأنجولي، وذلك في إطار زيارته الرسمية للعاصمة البلجيكية بروكسل لحضور فعاليات منتدى السياحة العالمي.


تعزيز العلاقات بين مصر وانجولا 


وخلال اللقاء بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، والاستعانة بالخبرات المصرية في مجال الاستثمار السياحي.
 
كما تم الإشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر في شهر أبريل الماضي، والتأكيد على عمق وقوة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وتطرق الوزير الأنجولي للحديث إلى الاستثمارات المصرية المختلفة الموجودة في أنجولا في عدد المجالات المختلفة.

وشارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار بروكسل منتدى السياحة العالمي مصر أنجولا جمهورية أنجولا

مواد متعلقة

18 ألف في اليوم الأول، "السياحة" تواصل تلقي طلبات حجز برامج الحج المتميزة

السياحة والآثار تكشف حقيقة تعرض مقبرة الملك توت عنخ آمون لخطر الانهيار

الأكثر قراءة

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

الطاقة والنقل أبرزها، السيسي يستعرض فرص التعاون الاستثمارى مع الاتحاد الأوروبي

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

بعد مساهمته في هدفين أمام الاتحاد، أرقام زيزو مع الأهلي بالدوري هذا الموسم

الدوري المصري، فادي فريد يسجل هدف الاتحاد السكندري الأول أمام الأهلي

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم زيارة المرأة للقبور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية