براءة المتهم بإشعال النيران في مستشفى الصدر بقنا انتقامًا لوفاة والدته

قضت محكمة جنايات قنا، ببراءة المتهم بإشعال النيران في مستشفى الصدر بقنا انتقامًا لوفاة والدته أثناء علاجها بالمستشفى.

تفتضيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق الإسعاف بقنا بنشوب حريق بمستشفى الصدر بقنا، فانتقلت قوة الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لمكان الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بأحد العنابر بمستشفى الصدر بقنا بالدور الثاني ونتج عنه انتشار الأدخنة وإخلاء المرضى من العنبر وتم نقل 17 مصابا باختناقات لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن هناك شبهة جنائية وراء اشتعال النيران في عنبر الدرن المغلق وليس ماسا كهربائيا وتبين أن المتهم بارتكاب الواقعة شاب يدعى محمد.ا، 35 سنة مقيم بمركز نجع حمادي حيث تبين أن والدته توفيت داخل المستشفى أثناء علاجها فقرر الانتقام من المستشفى بسبب إهمال علاج والدته وقام بشراء زجاجة بنزين من إحدى محطات البنزين بمدينة قنا وغافل العاملين بالمستشفى وأضرم النيران بالعنبر.

جرى ضبط المتهم وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.