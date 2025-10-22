الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تخصيص جلسة مسائية للمتقدمين للتوظيف المتخلفين عن أداء اختباراتهم

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة، فيتو
 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  بتخصيص جلسة مسائية للمتقدمين الذين يتخلفون عن أداء اختباراتهم في الموعد المحدد، بما يُسهم في تطوير منظومة المسابقات المركزية والتيسير على المتقدمين، خاصة القادمين من محافظات بعيدة

 ولن يسمح بأداء الامتحان في غير اليوم المحدد مسبقًا، وذلك اعتبارًا من مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال) بالأزهر الشريف، والمقرر البدء في تنفيذها ٢٨ أكتوبر الجاري.

يناشد الجهاز جميع المتقدمين الالتزام الدقيق بمواعيد الحضور المقررة، حرصًا على حسن سير العمل وتجنّب تحمّل رسوم إضافية نتيجة التأخر أو التغيب عن الموعد المحدد.

